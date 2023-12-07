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Tek hedef var

Tedavisinin sürdüğünü belirten Kolombiyalı yıldız, “Danimarka’ya galibiyet için gideceğiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Tek hedef var

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, Adana Demirspor ve Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmaları değerlendirdi. İki zor maçın kendilerini beklediğini ifade eden Kolombiyalı futbolcu, "Benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Takımdaki rotasyonlarla, iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Kopenhag maçı için "Her şey bizim elimizde" diyen Sanchez şöyle devam etti: Old Trafford'a, Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

DEFANS DEĞİŞECEK

G.Saray'ın, cuma günü Adana Demirspor'la oynayacağı maçta Abdülkerim ve Nelsson ikilisiyle maça çıkması bekleniyor. Kopenhag karşısında ise iyileşmesi beklenilen Davinson Sanchez görevi devralacak.

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