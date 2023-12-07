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Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini almıştı. Sarı-kırmızılılarda adı Avrupa devleriyle anılan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 19:05
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Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılılarda kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon sergilediği performans ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi oldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Yönetim, adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılan ve astronomik teklifler alan golcü futbolcunun bonservisini aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Cimbom, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Galatasaray yıldız golcüyle ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli golcü, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş transfer iddiaları ortaya atıldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Mauro Icardi'ye Real Madrid ve Juventus'un talip oldığu öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Icardi ile ilgili transfer haberleri sıcaklığını korurken, Galatasaray yönetiminden Arjantinli yıldızla ilgili karar çıktı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

GALATASARAY ICARDI'Yİ SATMAYACAK

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu hariç tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı da aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Galatasaray ara transfer döneminde ve sezon sonunda Icardi'ye hariç gelecek tüm tekliflere açık olacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Arjantinli yıldız, 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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