Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götürme başarısını gösterdi.
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götürme başarısını gösterdi.
Sarı-kırmızılılarda kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Mauro Icardi oldu.
Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon sergilediği performans ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi oldu.
Yönetim, adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılan ve astronomik teklifler alan golcü futbolcunun bonservisini aldı.
Cimbom, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.
Galatasaray yıldız golcüyle ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli golcü, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş transfer iddiaları ortaya atıldı.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Mauro Icardi'ye Real Madrid ve Juventus'un talip oldığu öne sürüldü.
Icardi ile ilgili transfer haberleri sıcaklığını korurken, Galatasaray yönetiminden Arjantinli yıldızla ilgili karar çıktı.
GALATASARAY ICARDI'Yİ SATMAYACAK
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu hariç tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı da aldı.
Galatasaray ara transfer döneminde ve sezon sonunda Icardi'ye hariç gelecek tüm tekliflere açık olacak.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.