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Fluminense Felipe Melo'nun oğlu Davi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... Brezilya Ligi takımlarından Fluminense, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun oğlu Davi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:59
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Fluminense Felipe Melo'nun oğlu Davi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fluminense, savunma oyuncusu Felipe Melo'nun oğlu Davi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Davi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Brezilya ekibiyle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Felipe Melo, şans bulmaları halinde oğluyla aynı takımda oynayabilecek.

Kariyerinde 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Melo, tüm kulvarlarda 154 maça çıktı ve 18 gol attı.

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