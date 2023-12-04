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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezondan bu yana sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devi, Arjantinli yıldız için Galatasaray'a takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte Icardi'ye karşılık önerilecek isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:25
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Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Teknik direktörü Okan Buruk, Pendik deplasmanı sonrası, "Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Ancak şu anda düşünmemiz için erken.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Tüm bölgeler için hazırlığımızı yapıyoruz.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Devamında bununla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Cimbom'da ise bazı isimlerin takımdan ayrılması söz konusu.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve gösterdiği performans ile sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Arjantinli golcünün sözleşmesi 2026'da sona erecek..

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Özellikle İtalyan ekiplerinin transfer listesinde bulunan Icardi için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

JUVENTUS'TAN TAKAS TEKLİFİ

İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Juventus, golcü oyuncu için Galatasaray'a takas teklifinde bulunacak.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

ICARDI'YE KARŞILIK PERIN

Torino ekibi, Icardi ile Mattia Perin'i takaslamayı planlıyor.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Juventus cephesinde teklif için hazırlıklar sürerken Galatasaray'da da Fernando Muslera'nın yaşını düşünüyor.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Haberde sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi Uruguaylı kalecinin yaşı sebebiyle ciddi oranda düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Mattia Perin bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında kaleye geçti.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

31 yaşındaki file bekçisi Bologna maçında 1 gol yerken, Empoli maçında kalesini gole kapattı.

Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık...

Perrin, İtalya Milli Takımı'nın kalesini 2 kez korudu.

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