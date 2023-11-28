VAR kayıtları açıklansın

Olaylı F.Bahçe-Karagümrük maçının ardından toplantı kararı alan G.Saray sert bir duyuru yayınladı. Sarı- kırmızılılar, VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

FUTBOLDA KİRLİ ELLER VAR!

Adaletsizliklerin son 10 gün itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını belirten G.Saray, Türk futbolunda kirli ellerin olduğunu vurguladı. Yayınlanan bildiride, "Bugün, Türk futbolunda görev alan hakemler, temsilciler ve görevliler, kirli eller tarafından beslenen sosyal medya hesapları tarafından organize bir şekilde baskı altına alınmıştır. Bunun yanında, medya kuruluşlarındaki yöneticiler ve çalışanlar da sindirilerek bu baskı düzenine boyun eğmek zorunda bırakılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, 26.10.2023 tarihli dilekçemizde belirttiğimiz şekilde ve güncel gelişmeleri de dikkate alarak, futbolumuzun tüm pisliklerden arındırılması için gereken adımları derhal atmalıdır" ifadeleri dikkat çekti.

HESAPLARI BOZACAĞIZ

"Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır: Zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak... Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur! İyi niyetimizi suistimal etmeye çalışan bir düşünceyle karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; kulübümüz, tüm bu kirli planları, masa başında yapılan hesapları boşa çıkarmaya, sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir!"

FEDERASYON SESSİZ KALMASIN

"Tüm bu iyi niyetimize rağmen, federasyondaki yetkililer, oluşturulmaya çalışılan bu tehdit, zorbalık ve sosyal medya terörü karşısında anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla sessiz kalmaktadır. Buradan kendilerine soruyoruz: Neden korkuyor ve çekiniyorsunuz? Yöneticilerinize, kurul başkanlarınıza, çalışanlarınıza sahip çıkmayarak neyi amaçlıyorsunuz? Neden sorunu temelden çözecek herhangi bir aksiyon almıyorsunuz?"

ZALİMLER HÜSRANA UĞRAYACAK

"Son olarak taraftarlarımıza sesleniyoruz: Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak, sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon, yine biz olacağız!"