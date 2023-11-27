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Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in sakatlığıyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı yıldızın sol arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:41
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Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor. Süper Lig'de oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kolombiyalı stoperin son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, Davinson Sanchez'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

İşte o açıklama...

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

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