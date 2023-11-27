Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor. Süper Lig'de oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kolombiyalı stoperin son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, Davinson Sanchez'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
İşte o açıklama...
"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
MANCHESTER UNITED MAÇINDA YOK!
Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçında görev alamayacak.