Haberler Galatasaray Hedef 2'de 2

Hedef 2'de 2

GalatasaraySüper Lig'de Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, galibiyete kilitlendi. Hatayspor yenilgisinin yaralarını silmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un aklında Manchester United'la oynayacakları kritik karşılaşma da var. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Buruk, bir yandan Alanyaspor diğer yandan Manchester United maçına çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmadan da galibiyet almanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Hedef 2'de 2
Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, galibiyete kilitlendi. Hatayspor yenilgisinin yaralarını silmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un aklında Manchester United'la oynayacakları kritik karşılaşma da var. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Buruk, bir yandan Alanyaspor diğer yandan Manchester United maçına çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmadan da galibiyet almanın hesaplarını yapıyor.
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