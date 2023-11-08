Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

"KOPENHAG BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

"Kopenhag maçı gerçekten çok zor. Avrupa'daki bu deplasman maçları çok zorlu. Manchester United'ın zayıflığı karşısında endişe etmeniz gerekir, baskı altında çökebilirler. Geçen yıl deplasman maçlarında zayıf olduklarını gösterdiler. Sevilla deplasmanını düşünüyorsunuz. Harika bir atmosferdi, düşmancaydı. Dağıldılar, baş edemediler. Çok iyi bir takım olmasalar da organize bir takım olan Kopenhag beni endişelendiriyor."