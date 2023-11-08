Haberler Galatasaray Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden Manchester United'ın efsane futbolcusu Paul Scholes, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Scholes, sarı-kırmızılıların Kırmızı ŞeytanlarOld Trafford'da 3-2 yendiği karşılaşma hakkında Galatasaraylı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:21 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:29
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Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

Paul Scholes'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

"Her zaman dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde evinizdeki maçları kazanır, deplasmanda beraberlik ya da galibiyet elde etmeye çalışırsanız gruptan çıkarsınız."

Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

"EVİNİZDE BÖYLE BİR TAKIMA ASLA KAYBETMEMELİSİNİZ"

"Galatasaray maçı büyük bir hayal kırıklığı. Evinizde böyle bir takıma asla kaybetmemelisiniz. United güvensiz bir oyun oynadı. Sonuç büyük bir sürpriz değildi. Kendi sahalarında Kopenhag'a karşı çok şanslıydılar, pek iyi oynamadılar. Gruptan çıkma şansları yarı yarıya."

Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

"KOPENHAG BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

"Kopenhag maçı gerçekten çok zor. Avrupa'daki bu deplasman maçları çok zorlu. Manchester United'ın zayıflığı karşısında endişe etmeniz gerekir, baskı altında çökebilirler. Geçen yıl deplasman maçlarında zayıf olduklarını gösterdiler. Sevilla deplasmanını düşünüyorsunuz. Harika bir atmosferdi, düşmancaydı. Dağıldılar, baş edemediler. Çok iyi bir takım olmasalar da organize bir takım olan Kopenhag beni endişelendiriyor."

Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

"TAKIMDA BÜYÜK ATMOSFERLERLE BAŞ EDEBİLECEK KARAKTER VAR MI BİLMİYORUM"

"Takımda büyük atmosferle baş edebilecek karakter ve savaşçılar var mı bilmiyorum. Ancak Kopenhag'da kazanırlarsa bu onlara gerçek bir şans verir."

Paul Scholes'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."

"ERIK TEN HAG MAÇ KAZANMAK ZORUNDA"

"Erik ten Hag maç kazanmak zorunda, yapabileceği bir şey yok. Bunu nasıl yaptığınızın önemli olduğunu düşünmüyorum. Çok para harcadı, sonuçlar ve performans ortalamanın çok altındaydı ama bu noktada sadık kalınacak doğru kişi o."

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