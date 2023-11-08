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Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temcilsimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk oluyor. Grupta 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, rakibinden İstanbul'daki 3-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor. Bayern Münih - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:55 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 23:10
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Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Cimbom, ikinci maçında Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etmişti. Üçüncü maçında İstanbul'da Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri, bu yenilginin rövanşını almayı hedefliyor.

Mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetiyor. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Andre Filipe Domingues Narciso görev yapıyor.

BAYERN MÜNİH - GALATASARY MAÇI İLK 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Min Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te başladı. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

  1. Bayern Münih 9
  2. Galatasaray 4
  3. Manchester United 3
  4. Kopenhag 1

GALATASARAY İLE BAYERN MÜNİH 4. KEZ

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İstanbul'da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

MAURO ICARDI 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda attı.

BAYERN MÜNİH'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor. Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamıyor.

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