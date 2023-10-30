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Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 16:01
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Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, dünyaca ünlü birçok yıldızı renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

THOMAS PARTEY BOMBASI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'i gündemine aldı.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'ın son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için ocak ayı transfer gündeminde bir hamle yapması bekleniyor.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında kadroda olan yıldız futbolcu süre almadı.

Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Bu sezon sadece 5 maçta süre bulan Thomas Partey skor katkısı üretemedi.

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