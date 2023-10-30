Arsenal'den Galatasaray'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.
Yönetim, dünyaca ünlü birçok yıldızı renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Aslan; Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi çok sayıda yıldız ismi de renklerine bağladı.
Sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 9 maçı da kazanarak 28 puan topladı.
Sarı-kırmızılılar lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Cimbom, 3 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı.
Galatasaray, Devler Ligi'nde lider Bayern Münih'in gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
THOMAS PARTEY BOMBASI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'i gündemine aldı.
İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.
Galatasaray'ın son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için ocak ayı transfer gündeminde bir hamle yapması bekleniyor.
2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.
Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında kadroda olan yıldız futbolcu süre almadı.
Bu sezon sadece 5 maçta süre bulan Thomas Partey skor katkısı üretemedi.
Partey'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro.