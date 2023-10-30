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Albert Riera'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde de bulunan Bordeaux Teknik Direktörü Albert Riera, Fatih Terim'le ilgili konuştu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 16:43
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Albert Riera'dan flaş itiraf! Fatih Terim...

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'un teknik direktörü Albert Riera, teknik direktörlük kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı hocalık göreviyle teknik direktörlük kariyerine başlayan ardından Olimpija'da birinci adam olan İspanyol futbol adamı, "Neden Slovenya'da antrenörlük yapmayı seçtiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından "İlerleme düşüncesiyle mi, tabii ki. Fatih Terim'in yardımcısı olduğum dönemde, yardımcılık için biçilmiş kaftan olmadığımı anladım. Bu karakterle, kişilikle ilgili. Bunu çok iyi anladım. [Gülerek] Benimle birlikte olan antrenörler bile anladı ama ben işimi yaptım. Ben teknik direktör değildim, asistandım. Kendimi teknik direktör olmaya hazır hissediyordum. En iyi şampiyonada olmak için şampiyonanın kalitesini düşünmüyordum. Bir şeyleri iyi yapabildiğimi göstermem gerekiyordu" cevabını verdi.

Bordeaux tercihi de sorulan Riera, "Çok kolay. Bordeaux ile telefon görüşmesi yaptığımda, eski evim ve kendimi çok mutlu hissettiğim eski kulübüm olduğu için seçtim. Ayrıca, bu sevgiyi hissettiğim bir yere gitme duygusu vardı içimde. Bordeaux'da bir oyuncu olarak elimden geleni yapamadım. Çok gençtim ve fiziksel olarak zayıftım, zor bir şampiyonada oynuyordum. Ama sonuçta burada geçirdiğim iki sezonun ardından bir oyuncu olarak verebileceğimden daha fazla verebileceğimi hissettim. Kendime bir gün buraya geri dönüp o sevgiyi geri vermeye çalışacağımı söyledim." diye konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Albert Riera, teknik adam olarak ise kariyerinde Olimpija, NK Celje'de görev yaptı. 41 yaşındaki Riera, 12 Ekim 2023'te ise Bordeaux ile 2025'e kadar sürecek anlaşma sağladı.

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