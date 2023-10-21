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Youri Tielemans'tan ayrılık iddiaları yanıt!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulundu iddia edilen Aston Villa'nın 26 yaşındaki yıldız futbolcu son dönemde hakkında çıkan ayrılık dedikodularına yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:32
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Youri Tielemans'tan ayrılık iddiaları yanıt!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Youri Tielemans hakkında çıkan ayrılık söylentilerine açıklık getirdi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, 26 yaşındaki oyuncunun, Aston Villa'dan ayrılmaya niyeti olmadığı aktarıldı.

Tielemans'ın hakkında çıkan ayrılık haberleri için, "saçmalık" ifadesini kullandığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun, yaz transfer döneminde de adının anıldığı Galatasaray'a haber gönderdiği iddia edilmişti.

Leicester City ile sözleşmesini bitirmesinin ardından yaz transfer sezonunda Aston Vill ile sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, Ada kulübünde 13 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 4'üne ilk 11'de başlarken gol ve asist katkısı üretemedi.

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