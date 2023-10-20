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Villa'dan destek

Bahis soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Zaniolo, West Ham maçında takımdaki yerini alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Villa'dan destek

Bahis soruşturması sebebiyle İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Nicolo Zaniolo'ya Aston Villa'dan güzel haber... Aston Villa yönetimi ve teknik heyetiyle konuşan İtalyan oyuncu, böyle bir suçu kabul etmediğini söyledi. İngiliz basını, yasa dışı bahis soruşturması süren Zaniolo'nun Aston Villa yetkililerini ikna etmeyi başardığını ve pazar günü oynanacak West Ham maçında kadroda yer alacağını duyurdu.

AÇIĞA ÇIKACAK

Zaniolo'nun avukatı Tognozzi yaptığı açıklamada, "Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı. Bana bu kadarını anlattı. Poker ve balckjack gibi oyunları yasadışı platformlarda yasak olduğunu bilmediği için oynamış olabilir. Her şey yakında açığa kavuşur" dedi. İtalyan yıldızın tablet ve telefonlarını inceleyen savcılık, oyuncu ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek. Kiralık giden Zaniolo, İngiltere'de 9 maça çıktı.

Aston Villa yönetimi ve teknik heyetinden onay alan Zaniolo'nun yeniden forma giyeceği için oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

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