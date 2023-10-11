GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.
2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.
Sarı-kırmızılılar, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Geride bıraktığımız sezona durgun bir başlangıç yapan Cimbom, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi adeta şaha kalktı.
Dünya Kupası sonrası da çıkışını sürdüren Aslan, sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Mauro Icardi olmuştu.
Geçen sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi oldu.
Sezonun sona ermesinin ardından kiralık sözleşmesi biten Icardi'nin adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyordu.
Arabistan'dan astronomik teklifler alan 30 yaşındaki yıldız, tercihini yine Galatasaray'dan yana kullandı.
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Mauro Icardi transferi için PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
Ayrıca Icardi'ye her sezon için net 6 milyon Euro maaş ödeneceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da etkili performansını sürdüren yıldız forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
REAL BETIS MAURO ICARDI'Yİ İSTİYOR
İtalyan basını, La Liga ekibi Real Betis'in Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı.
Calciomercatonews.com'da yer alan haberde Real Betis'in önümüzdeki sezon Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi.
Haberde ayrıca deneyimli futbolcunun İspanyol ekibinin gol ve asist garantisi olacağı vurgulandı.
İspanyol ekibinin ara transfer döneminde Icardi için girişimlere başlayacağı aktarıldı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.