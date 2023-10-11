Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisini aldığı Arjantinli yıldızla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 11:11
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Geride bıraktığımız sezona durgun bir başlangıç yapan Cimbom, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi adeta şaha kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Dünya Kupası sonrası da çıkışını sürdüren Aslan, sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Mauro Icardi olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Geçen sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sezonun sona ermesinin ardından kiralık sözleşmesi biten Icardi'nin adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Arabistan'dan astronomik teklifler alan 30 yaşındaki yıldız, tercihini yine Galatasaray'dan yana kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Mauro Icardi transferi için PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Ayrıca Icardi'ye her sezon için net 6 milyon Euro maaş ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da etkili performansını sürdüren yıldız forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

REAL BETIS MAURO ICARDI'Yİ İSTİYOR

İtalyan basını, La Liga ekibi Real Betis'in Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Calciomercatonews.com'da yer alan haberde Real Betis'in önümüzdeki sezon Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde ayrıca deneyimli futbolcunun İspanyol ekibinin gol ve asist garantisi olacağı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

İspanyol ekibinin ara transfer döneminde Icardi için girişimlere başlayacağı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Arjantinli forvet, 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem"
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel başvuru tarihleri ne zaman?
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu 11:10
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta maç programı! EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta maç programı! 11:05
F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı! F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı! 10:40
B. Münih'e G.Saray maçı öncesi kötü haber B. Münih'e G.Saray maçı öncesi kötü haber 10:38
Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı" Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı" 09:49
Barça'dan 6 numara çıkarması! Barça'dan 6 numara çıkarması! 09:50
Daha Eski
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu 09:57
Letonya Ermenistan maçı ne zaman? Letonya Ermenistan maçı ne zaman? 10:04
G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı 10:07
İspanya İskoçya maçı ne zaman? İspanya İskoçya maçı ne zaman? 10:22
Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! 10:27
Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman? Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman? 10:29