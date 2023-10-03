Cedric'e davet

Aslan'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Cedric Bakambu, Demokratik Kongo Milli Takımı'na çağrıldı. 32 yaşındaki forvet, 13 Ekim'de Yeni Zelanda ve 17 Ekim'de Angola ile oynanacak maçların kadrosunda yer alacak. Cimbom'da siftahı olmayan Bakambu'nun milli takımda 42 maçta 15 golü var.
Aslan'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Cedric Bakambu, Demokratik Kongo Milli Takımı'na çağrıldı. 32 yaşındaki forvet, 13 Ekim'de Yeni Zelanda ve 17 Ekim'de Angola ile oynanacak maçların kadrosunda yer alacak. Cimbom'da siftahı olmayan Bakambu'nun milli takımda 42 maçta 15 golü var.