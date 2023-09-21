Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle merhaba dedi. UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre Aslan'ın 2. golünü atıp takımına 1 puanı getiren 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Tete attığı golle, "Haftanın Golü" kategorisine layık görüldü. Tete'nin rakipleri olarak ise, büyük bir süprize imza atarak uzatma dakikalarında takımına 1 puanı getiren bir diğer isim Lazio'nun kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens forması giyen Angelo Fulgini oldu.