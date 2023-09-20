Eyüp çalımı

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı transfer etmesi Alman basında ses getirmeye devam ediyor. Alman Derwesten, dün paylaştığı haberde 19 yaşındaki ön liberoya methiyeler dizdi. Onun büyük bir yetenek olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Schalke, birçok kulüp gibi Eyüp Aydın'ı da kadrosuna katmak istemişti. Ancak Galatasaray, genç yıldızı elinden kaptı. Schalke bu transferi sadece uzaktan izleyebildi. Galatasaray'a karşı neredeyse hiç şansı yoktu" denildi.

19 yaşındaki Eyüp Aydın, transfer döneminin son gününde sadece 250 bin euro karşılığında Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.