Galatasaraylı duruşu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde gündemle ilgili soruları yanıtladı. Teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili gelen bir soru üzerine Özbek, "Okan Buruk, küçük yaşlardan itibaren Galatasaray'da futbol oynamış birisi. Kendisinin şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, anlayışı bunu gerektiriyor. Galatasaray imkanları çerçevesinde Okan hocanın başarılı çizgisini, kariyerini daha yukarı çekmesi için maddi, manevi gereken desteği vereceğiz" dedi.

PROBLEM OLMAZ

Başkan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: Okan hoca Galatasaray'ın çocuğu. Onun kariyeri ne kadar başarılılar ile dolu olursa bizim için o kadar sevindirici. Kendisi ile sözleşme konusunu konuştuk. Galatasaraylı olmanın getirisi olarak bizim bu konularda konuşmamıza gerek bile yok. Kendisi; 'Başkanım siz ne diyorsanız odur' dedi. Yönetim olarak biz bunu çok iyi anlıyoruz, bu Galatasaray duruşudur. Hiçbir zaman Okan hoca ile yönetim arasında böyle bir problem olabilecek bir durum söz konusu değil.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ALIŞIĞIZ

Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için iyi bir kadro kurmak ve ona göre mücadele etmek gerekiyor. Galatasaray, yaklaşık 40 milyon euro'luk bir bütçe ile Avrupa arenasında mücadeleye koyuldu. Biz takım olarak alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Taraftarımızı ve tüm Türk halkını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Grup aşamasındaki ilk maçımız Kopenhag ile olacak. Maça hazırız ve başarılı bir sınav vereceğimizden de eminim" şeklinde konuştu.

FLORYA PROJESİNE BAŞLAMAK GEREKİYOR

Florya Projesi'ne bir an önce başlamaları gerektiğini belirten Dursun Özbek, önümüzdeki dönemde tüm sponsorlardan destek isteyeceklerini söyledi. Özbek, şöyle konuştu: Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nin kaba inşaatı bitti. Florya'daki tesislerimizi yakın zamanda oraya taşımak istiyoruz. Hızlı bir şekilde taşınmamız ve Florya projemize de bir an önce başlamamız gerekiyor. Bu dönemde tüm sponsorlarımızdan gerekecek desteği talep edeceğiz.

A Milli Takım'da yaşanan teknik direktör ayrılığının ardından takımın başına kimin geçmesi gerektiğiyle ilgili düşünceleri sorulan Özbek, "Milli takımın başına geçecek teknik direktörüne karar verecek kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz" dedi.

Yeni anlaşmalar yolda

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şort logo hakkını kapsayan sponsorluk anlaşması için Başkent İnşaat ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Özbek, "Anlaşmalarımız devam edecek. Galatasaray'a yeni sponsorluklar kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.