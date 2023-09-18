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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadeledeki oyuncu tercihleri dikkat çekti. 49 yaşındaki hocanın Samsunspor maçında sahaya sürdüğü pek çok isme Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak olan mücadelede görev vermesi bekleniyor. Fakat Okan Buruk'un o yıldız isimle ilgili flaş bir karara vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:49 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 14:23
Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Yıldız stoper 42. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Samsunspor oldu.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

46. dakikada Landry Dimata takımının ilk golünü kaydetti.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

60. dakikada ise Carlo Holse'nin bulduğu gol, farkın 1'e inmesini sağladı.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Son sözü söyleyen Mauro Icardi, Hakim Ziyech'in 67. dakikada çektiği şuta kafa vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Cimbom sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmada 5 değişiklik hakkını da kullandı.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

O İSMİN BİLETİ KESİLDİ!

Buruk ilk olarak 46. dakikada Tete'yi oyundan aldı ve Hakim Ziyech'i sahaya sürdü.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

49 yaşındaki çalıştırıcı Tete'yi Kopenhag maçında kullanmayı düşünüyor.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

62. dakikada ise tecrübeli yıldız Dries Mertens'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Taraftarın karşısında ilk kez çıkan Tanguy Ndombele, 75. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine girdi.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

86. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu ile Lucas Torreira oyundan alınırken Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan sahada yerlerini aldı.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Ancak Okan Buruk kenarda oturan isimlerden birini sahaya sürmedi.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Portekizli yıldız Sergio Oliveira'nın mücadelede süre alması bekleniyordu.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Buruk, geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli isme şans vermedi.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Okan Buruk'un Sergio Oliveira'nın biletini kestiği ifade ediliyor.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Yaz transfer döneminde Celta Vigo ve Al-Sadd, yıldız isim için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı.

Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Al-Sadd'ın 8 milyon euroluk bonservis teklifi dikkat çekmesine karşın anlaşma gerçekleşmemişti.

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