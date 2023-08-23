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Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıkarıldı! Molde maçında oynayabilecek

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Tete'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Molde maçı kamp kadrosuna alınan Brezilyalı futbolcunun lisansı çıkarıdı. Tete, Norveç ekibine karşı forma giyebilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:52
Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıkarıldı! Molde maçında oynayabilecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Tete'nin lisansı çıkarıldı.

Molde maçının kamp kadrosuna alınan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

BURUK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Okan Buruk, önceki gün Tete'yle ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada "Tete'yle ilgili süreç devam ediyor. Buraya getirdik, çarşamba akşamına kadar oynama izninin çıkma şansı var. Akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, olabilir. Alamazsak da bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Takımla olup, atmosfere alışsın istedik." ifadelerini kullanmıştı.

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