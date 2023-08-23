Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıkarıldı! Molde maçında oynayabilecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Tete'nin lisansı çıkarıldı.

Molde maçının kamp kadrosuna alınan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

BURUK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Okan Buruk, önceki gün Tete'yle ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada "Tete'yle ilgili süreç devam ediyor. Buraya getirdik, çarşamba akşamına kadar oynama izninin çıkma şansı var. Akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, olabilir. Alamazsak da bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Takımla olup, atmosfere alışsın istedik." ifadelerini kullanmıştı.