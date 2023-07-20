İlk maçta bitecek

Başarılı çalıştırıcı, "Sentetik bir sahada oynayacağız. Bizim için değişik olacak. Bunun için hazırlıklarımızı yapacağız. İlk maç deplasman, ikinci maç sahamızda. Bu durumu taraftarımızla kullanmaya çalışacağız. İsteğimiz ilk maçta deplasmanda kazanmak. Hiçbir maç kolay değil. Aramızdaki kadro farkı olursa olsun bunun hiç önemi yok" diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk, Strum Graz karşısında alınan 2-0 yenilgiyi yorgunluğa bağladı. "Kaybetmek hoşuma gitmiyor. Oyuncularımın da kimsenin de hoşuna gitmiyor ama bu maçlardan da ders çıkartıyoruz" diye de ekledi.