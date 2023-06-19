Haberler Galatasaray Aslantepe'de müthiş kutlama

Aslantepe'de müthiş kutlama

Galatasaray F.Bahçe'yi Nef Stadyumu'nda 3-0 yendiği derbinin ardından şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. Kutlamanın ardından ise kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig 2022-23 şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera'ya takdim etti. Daha sonra Muslera takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdı ve kutlamaların başlamasıyla havai fişekler atıldı, coşku tavan yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Aslantepe'de müthiş kutlama
Galatasaray F.Bahçe'yi Nef Stadyumu'nda 3-0 yendiği derbinin ardından şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. Kutlamanın ardından ise kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig 2022-23 şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera'ya takdim etti. Daha sonra Muslera takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdı ve kutlamaların başlamasıyla havai fişekler atıldı, coşku tavan yaptı.
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