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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i zirvede bitiren Galatasaray'da, kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Aslan'ın gündeminde yer alan forvet oyuncusu Cyriel Dessers'ten kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 11:33
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ana gündem maddesi forvet transferi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Geride bıraktığımız sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi attığı goller ve sergilediği performansla sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Yönetim bir yandan Arjantinli yıldızın bonservisini almak için çaba harcarken bir yandan da alternatifler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Galatasaray'ın listesine aldığı isimlerden biri de Cremonese forması giyen Nijeryalı forvet Cyriel Dessers'ti. İtalyan basını oyuncuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre Torino, yıldız isim için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Haberde oyuncu için istenen bonservis bedelinin 7 milyon euro civarında olduğu vurgulanırken Cremonese'nin Torino'dan Seck ve Gineitis'le ilgilendiği ve takasla bu rakamın aşağıya çekilebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Cyriel Dessers'i Galatasaray dışında İskoç ekibi Rangers da ısrarlı bir şekilde istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

28 yaşındaki deneyimli forvet bu sezon çıktığı 32 müsabakada 10 gol attı, 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

CYRIEL DESSERS KİMDİR?

8 Aralık 1994 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine OH Leuven altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Sırasıyla KSC Lokeren, NAC Breda, Utrecht, Heracles, KRC Genk, Feyenoord ve son olarak da Cremonese formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Dessers, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli takım tercihini Nijerya'dan yana kullandı ve 4 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

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