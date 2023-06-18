TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Cyriel Dessers'te umutları azaldı!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ana gündem maddesi forvet transferi...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ana gündem maddesi forvet transferi...
Geride bıraktığımız sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi attığı goller ve sergilediği performansla sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
Yönetim bir yandan Arjantinli yıldızın bonservisini almak için çaba harcarken bir yandan da alternatifler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın listesine aldığı isimlerden biri de Cremonese forması giyen Nijeryalı forvet Cyriel Dessers'ti. İtalyan basını oyuncuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre Torino, yıldız isim için devreye girdi.
Haberde oyuncu için istenen bonservis bedelinin 7 milyon euro civarında olduğu vurgulanırken Cremonese'nin Torino'dan Seck ve Gineitis'le ilgilendiği ve takasla bu rakamın aşağıya çekilebileceği kaydedildi.
Cyriel Dessers'i Galatasaray dışında İskoç ekibi Rangers da ısrarlı bir şekilde istiyordu.
28 yaşındaki deneyimli forvet bu sezon çıktığı 32 müsabakada 10 gol attı, 3 de asist yaptı.
Sırasıyla KSC Lokeren, NAC Breda, Utrecht, Heracles, KRC Genk, Feyenoord ve son olarak da Cremonese formaları giydi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Dessers, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli takım tercihini Nijerya'dan yana kullandı ve 4 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Cyriel Dessers'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...