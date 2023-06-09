Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! Son 20 yılın en iyisi

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla lige damgasını vurdu.

Victor Nelsson'la iyi bir ikili olan başarılı stoper, takımının lig şampiyonluğuna uzanmasında büyük pay sahibi oldu.

28 yaşındaki defans oyuncusu, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 3 gol 3 asist kaydetti. Abdülkerim toplamda 6 golle, ligin gole en fazla katkı veren stoperi olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl da Konyaspor formasıyla 5 gol, 3 asist yaparak bu alanda birinci sırada bulunan Abdülkerim, başarısını iki yıl üst üste tekrarlamış oldu.

Abdülkerim'in ardından ikinci sırada yer alan isim, 4 gol, 1 asistle oynayan Trabzonsporlu Marc Bartra oldu. Onları 4 golle eski Başakşehirli Youssouf Ndayishimiye ve 2 gol, 2 asist yapan Fenerbahçeli Attila Szalai takip etti.

GALATASARAY'DA SON 20 YILIN EN İYİSİ

Abdülkerim bu rakamlarla sadece ligde değil, Galatasaray'da da tarihe geçti. Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılıların son 20 yılda Ryan Donk'la birlikte skora en fazla etki eden stoperi olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY'IN SON 20 YILDA SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN STOPERLERİ:

6- Abdülkerim Bardakcı: 2022-23 sezonu (3 gol 3 asist)

6- Ryan Donk: 2020-21 sezonu (2 gol 4 asist)

5- Maicon: 2017-18 sezonu (5 gol)

5- Aurelien Chedjou: 2014-15 sezonu (4 gol 1 asist)

5- Servet Çetin: 2007-08 sezonu (3 gol 2 asist)

4- Servet Çetin: 2010-11 sezonu (4 gol)

4- Ryan Donk: 2019-20 sezonu (3 gol 1 asist)

4- Gheorghe Popescu: 1997-98 sezonu (2 gol 2 asist)

4- Bülent Korkmaz: 1996-97 sezonu (2 gol 2 asist)

3- Bülent Korkmaz: 2001-02 sezonu (3 gol)

3- Aurelien Chedjou: 2013-14 sezonu (3 gol)

3- Serdar Aziz: 2018-19 sezonu (2 gol 1 asist)

3- Servet Çetin: 2008-09 sezonu (2 gol 1 asist)

3- Rigobert Song: 2004-05 sezonu (2 gol 1 asist)

3- Hakan Balta: 2015-16 sezonu (1 gol 2 asist)

3- Aurelien Chedjou: 2015-16 sezonu (1 gol 2 asist)