Okan Kocuk takım arıyor

Fernando Muslera’nın arkasında yedek kaleci olarak oturan Okan Kocuk takımdan ayrılma kararı aldı. Bir sezon daha kulübede oturmak istemeyen Okan’ın kendisine takım aradığı ifade edildi. Ayrıca büyük ümitlerle transfer edilen Yusuf Demir ile şans bulmakta zorlanan Yunus Akgün’ün de kiralanması planlanıyor.
Fernando Muslera'nın arkasında yedek kaleci olarak oturan Okan Kocuk takımdan ayrılma kararı aldı. Bir sezon daha kulübede oturmak istemeyen Okan'ın kendisine takım aradığı ifade edildi. Ayrıca büyük ümitlerle transfer edilen Yusuf Demir ile şans bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün de kiralanması planlanıyor.