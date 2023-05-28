Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyordu.
Yönetim gelecek yıl kadrosuna katmak istediği isimleri büyük oranda belirlemişti.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyordu.
Yönetim gelecek yıl kadrosuna katmak istediği isimleri büyük oranda belirlemişti.
Aslan, Şampiyonlar Ligi faktörüyle birçok yıldız için devredeydi.
Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Galatasaray transfer operasyonunda şok bir haberle sarsıldı.
Konuyla ilgili gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
İşte detaylar...
G.SARAY BOOMEN'İ KAPTIRDI!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oldu.
Sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse'dan ayrılan 27 yaşındaki yıldız için girişimlere başlamıştı.
Hatta yönetimin, Hollandalı orta sahaya resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Branco van den Boomen'in Ajax ile el sıkıştığı kaydedildi.
Ajax'ın başarılı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Boomen'in önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçeceği yazıldı.
Boomen'in ayrıca Ajax ile uzun vadeli bir sözleşme yapacağı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Boomen, bu sezon 38 maçta görev aldı.
Boomen bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Ayrıca 13 de asist yaptı.