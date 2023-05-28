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Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılara, Van den Boomen'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (GS transferde haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 12:08
Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyordu.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Yönetim gelecek yıl kadrosuna katmak istediği isimleri büyük oranda belirlemişti.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Aslan, Şampiyonlar Ligi faktörüyle birçok yıldız için devredeydi.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Galatasaray transfer operasyonunda şok bir haberle sarsıldı.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse'dan ayrılan 27 yaşındaki yıldız için girişimlere başlamıştı.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Hatta yönetimin, Hollandalı orta sahaya resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Branco van den Boomen'in Ajax ile el sıkıştığı kaydedildi.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Ajax'ın başarılı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Boomen'in önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçeceği yazıldı.

Galatasaray elinden kaçırdı! İşte Branco van den Boomen'in yeni takımı

Boomen'in ayrıca Ajax ile uzun vadeli bir sözleşme yapacağı aktarıldı.

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