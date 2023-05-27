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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği iki isim için yönetim İngiltere'de görüşmelerini sürdürüyor. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:04
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Takvim'in haberine göre Timur, Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Ndombele bu sezon Napoli'de kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

26 yaşındaki orta saha için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yine Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için de nabız yokladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Pape Matar Sarr bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Senegalli oyuncu 2021 yılında Metz'ten Tottenham'a 16.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Genç yetenek 14 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

OKAN BURUK DA ONAY VERDİ

Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için iki yıldızdan birini kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Cimbom, Uruguaylı yıldızı Torreira'ya astronomik bir teklif gelirse yollarını ayıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da 2 oyuncunun transferine de onay verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...

Sarr kariyerinde 78 maçta forma giydi. 20 yaşındaki Senegalli yıldız, 78 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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