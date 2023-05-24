Di Maria Galatasaray'a doğru

Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Angel Di Maria, Galatasaray'la anılmaya devam ediyor. İtalyan ekiple Di Maria arasında yapılan yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalyan devine veda edecek. 35 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi.

15 GOLLÜK KATKI YAPTI

Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.