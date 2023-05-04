Dünya yıldızı Sacha Boey

Sergilediği etkili performansla Avrupa devlerinin listesine giren Sacha Boey, dikkatleri çekmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü World Soccer Dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında kalan ülkeleri inceledi, en parlak 6 yıldız futbolcu arasına Galatasaray'dan Sacha de Boey'i dahil etti. Derginin haberinde Boey, "Dinamizmi, azmi, hızlı ayakları ve kazanma arzusuyla inanılmaz bir 2022-23 sezonu geçiriyor.



ARTIK DEĞERİ 25 MİLYON EURO

2021'de Galatasaray sadece 1 milyon Euro'ya geldi ama şimdi bunu katladı. 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United oyuncun peşinde" diye yazdı. Boey ile birlikte diğer isimler şöyle: Fran Navarro (Gil Vicente-Portekiz), Kyogo Furuhashi (Celtic-İskoçya), Mats Wieffer (Feyenoord- Hollanda), Bilal El Khannouss (Genk-Belçika), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen-İsviçre).



SEZON SONU BAKACAĞIZ

Galatasaray'ın yıldızlarından Sacha Boey, L'Equipe'e yaptığı açıklamada "Galatasaray sezon başında beni Romanya'ya satmak istedi. Başta bir ay boyunca U19'la antrenmanlara çıktım. Sonra Dubois sakatlandı ve maçtan 2 gün önce tekrar takımla antrenmanlara çıktım. Oynadım ve ondan sonra bir daha asla ilk 11'den çıkmadım. Performansım artık tutarlı. Transfer döneminde neler olacağını sezon sonu göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



YERİNE SACKO

Sacha Boey'in takımda kalması zor gözüken Kamerunlu sağ bekin ayrılık ihtimaline karşı sarı-kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Aslan, yıldız oyuncunun alternatifini Portekiz'de buldu. Kiralık olarak Montpellier'de forma giyen, bonservisi ise Portekiz'den Guimaraes'te bulunan Faleye Sacko ile Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü.