Romanya'da maç

Galatasaray'ın efsane isimleri ile, Romanya Milli Takımı'nın efsaneleri 2 Haziran'da Cluj Arena'da bir gösteri maçı oynayacak. News.ro'nun haberine göre, bu etkinliğe katılacak yıldızlar arasında Gheorghe Hagi (58 yaşında) ve Gheorghe Popescu (55 yaşında) da yer alıyor.
Galatasaray'ın efsane isimleri ile, Romanya Milli Takımı'nın efsaneleri 2 Haziran'da Cluj Arena'da bir gösteri maçı oynayacak. News.ro'nun haberine göre, bu etkinliğe katılacak yıldızlar arasında Gheorghe Hagi (58 yaşında) ve Gheorghe Popescu (55 yaşında) da yer alıyor.