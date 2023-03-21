Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon şampiyonluğa oynayan sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirmişti.
Sezon öncesi Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveria gibi isimleri renklerine bağlayan Cimbom'un en çok konuşulan transferi Mauro Icardi olmuştu.
Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcüyü bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sezona iddialı bir kadroyla giriş yapan Cimbom, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.
Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Galatasaray, gelecek sezon için de kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim...
ALEXIS SANCHEZ YİNE GÜNDEMDE
Akşam'ın haberine göre; bu yıl transfer ettiği yıldız isimlerden çok memnun olan ve bu yönde bir politika izlemeye devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi, daha önceki yıllarda da ilgilendiği Alexis Sanchez'i tekrar gündemine aldı.
DAHA FAZLA MAAŞ ÖNERİLECEK
Kariyerinin son döneminde olmasına rağmen iyi bir performans gösteren ve sözleşmesinin boşa çıkma ihtimali olan Sanchez için nabız yoklayan Galatasaray, oyuncuya Şampiyonlar Ligi vaadi ile birlikte Marsilya'da kazandığından da daha fazla maaş teklif edecek.
Bu gelişmeler çerçevesinde eli oldukça güçlü olan Aslan, yıldız transferler ile hem Avrupa'da hem de ligde daha güçlü bir konumda olmayı hedefliyor ve bonservissiz gelecek Sanchez'i, kadro derinliği açısından da çok doğru bir yatırım olarak görüyor.
Alexis Sanchez bu sezon Marsilya formasıyla 34 maça çıktı.
Şilili yıldız, 16 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.