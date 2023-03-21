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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 12:09
Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Bu sezon şampiyonluğa oynayan sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirmişti.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sezon öncesi Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveria gibi isimleri renklerine bağlayan Cimbom'un en çok konuşulan transferi Mauro Icardi olmuştu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcüyü bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sezona iddialı bir kadroyla giriş yapan Cimbom, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Galatasaray, gelecek sezon için de kolları sıvadı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim...

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

ALEXIS SANCHEZ YİNE GÜNDEMDE

Akşam'ın haberine göre; bu yıl transfer ettiği yıldız isimlerden çok memnun olan ve bu yönde bir politika izlemeye devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi, daha önceki yıllarda da ilgilendiği Alexis Sanchez'i tekrar gündemine aldı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

DAHA FAZLA MAAŞ ÖNERİLECEK

Kariyerinin son döneminde olmasına rağmen iyi bir performans gösteren ve sözleşmesinin boşa çıkma ihtimali olan Sanchez için nabız yoklayan Galatasaray, oyuncuya Şampiyonlar Ligi vaadi ile birlikte Marsilya'da kazandığından da daha fazla maaş teklif edecek.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Bu gelişmeler çerçevesinde eli oldukça güçlü olan Aslan, yıldız transferler ile hem Avrupa'da hem de ligde daha güçlü bir konumda olmayı hedefliyor ve bonservissiz gelecek Sanchez'i, kadro derinliği açısından da çok doğru bir yatırım olarak görüyor.

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