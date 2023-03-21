GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Fransız sağ bek özellikle bu sezonki formuyla adından söz ettirmeyi başardı.
Şimdiye kadar 23 maçta forma giyen Boey, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli rol oynuyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in sürekli yükselen grafiği camiayı sevindiriyor.
Galatasaray'da kadro iskeletinin önemli parçası olan yıldız oyuncu, Avrupa'dan birçok takımı peşine takmış durumda.
Geçtiğimiz transfer döneminde Lyon'dan gelen yaklaşık 9 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.
Bu dönemde performansını iyice artıran Sacha Boey değerini de yükseltmiş durumda.
ARSENAL PEŞİNDE!
İtalyan basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktörlüğünü Arteta'nın yaptığı Ada ekibi, Boey için planlarına başladı.
Teklif hazırlığında olan Arsenal, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, Sacha Boey için minimum 15 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinde.
Sacha Boey'in Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.