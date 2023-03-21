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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'n yıldız futbolcusu Sacha Boey transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu Fransız sağ beke son talip olan ekip İngiliz devi Arsenal oldu. Arteta'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Arsenal, Boey için planlarını yapmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 10:24
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Fransız sağ bek özellikle bu sezonki formuyla adından söz ettirmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Şimdiye kadar 23 maçta forma giyen Boey, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli rol oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in sürekli yükselen grafiği camiayı sevindiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Galatasaray'da kadro iskeletinin önemli parçası olan yıldız oyuncu, Avrupa'dan birçok takımı peşine takmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Geçtiğimiz transfer döneminde Lyon'dan gelen yaklaşık 9 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Bu dönemde performansını iyice artıran Sacha Boey değerini de yükseltmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

ARSENAL PEŞİNDE!
İtalyan basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Teknik direktörlüğünü Arteta'nın yaptığı Ada ekibi, Boey için planlarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Teklif hazırlığında olan Arsenal, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Sarı-kırmızılı yönetim, Sacha Boey için minimum 15 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Ada yolcusu! Bonservisi...

Sacha Boey'in Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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