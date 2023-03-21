Mertens dönüyor

Galatasaray, Konya karşısında 3 puan kaybederken Dries Mertens'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Belçikalı yıldızı kadroya dahil etmemişti. Milli arada Mertens için özel program hazırlandı ve başarılı futbolcu, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
Galatasaray, Konya karşısında 3 puan kaybederken Dries Mertens'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Belçikalı yıldızı kadroya dahil etmemişti. Milli arada Mertens için özel program hazırlandı ve başarılı futbolcu, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacak.