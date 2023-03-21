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Mertens dönüyor

GalatasarayKonya karşısında 3 puan kaybederken Dries Mertens'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Belçikalı yıldızı kadroya dahil etmemişti. Milli arada Mertens için özel program hazırlandı ve başarılı futbolcu, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Mertens dönüyor
Galatasaray, Konya karşısında 3 puan kaybederken Dries Mertens'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Belçikalı yıldızı kadroya dahil etmemişti. Milli arada Mertens için özel program hazırlandı ve başarılı futbolcu, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
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