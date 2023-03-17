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Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem isyanı! "2 tane kırmızı kart verilmedi"

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda alınan mağlubiyetin ardından Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 22:53
Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem isyanı! "2 tane kırmızı kart verilmedi"

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı kırmızılıların bu mağlubiyetin ardından Süper Lig'deki 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Maçın ardından ise Okan Buruk flaş açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un özellikle karşılaşmanın yönetilmesi hakkındaki sözleri gündem oldu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'nın ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği iki kırmızı kartı söyleyebilirim.

Acele ettik. Top kayıpları yaptık. Kötü orta yaptık. Kötü pas verdik, özellikle 80. dakikadan sonra. Yanlış uzun toplar oynadık. 2 tane forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, top bizdeyken, 2 forvetimize yan ortalarla top getirmemiz gerekirdi.

9 puan önde olduğumuz bir haftaya girmiştik. Şimdi diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Biz kafamızı kaldırıp, buraya nasıl 14 galibiyetle geldiysek bundan sonraki maçlarda da aynı performansımızı sürdürmeye çalışacağız. Üzgünüz.

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