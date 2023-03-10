Müzayede günü

Galatasaray camiası depremzedeler için anlamlı bir etkinlikte bir araya geliyor. Sarı-kırmızılılar, özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı açık artırmayı bugün düzenleyecek. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 19.05'ta başlayacak etkinliğe 5 bin TL vererek davetiye alanlar katılacak. 'Bu Destek Hiç Bitmeyecek' sloganıyla düzenlenecek müzayedede, kulüp tarihinin önemli ürünleri satışa sunulacak. Onun haricinde bağışlanan değerli ürünler 200 kişinin katılacağı toplantıda açık artırmayla satılacak. 200 farklı ürünün de internetten satılacağı organizasyonda, 5 milyon TL gelir elde edilmesi planlanıyor.

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