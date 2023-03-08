Dahoud kapışması

Gelecek yıl için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Alman medyasının iddiasına göre radara bu kez Mahmoud Dahoud takıldı. Borussia Dortmund forması giyen Suriye asıllı Alman orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Birçok talibi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun peşinde Fenerbahçe de var. Daha önce birçok transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez Dahoud transferi için mücadele edecek. Yıldız orta saha ile Milan, Napoli, Roma, Sevilla, Arsenal ve Atletico Madrid gibi ekiplerin ilgilenmesi ise işin kolay olmadığını gösteriyor.