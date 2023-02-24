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İstanbul'da Botheim zirvesi

Daha önce Linnes’i getiren Solbakken Başkan Özbek’in otelinden paylaşım yaptı. Ünlü ismin, Erik Botheim için İstanbul’da olduğu ve sarı kırmızılı kulüple masaya oturduğu iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
İstanbul'da Botheim zirvesi

Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da öteki taraftan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ara dönemde Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'i gönderen sarı- kırmızılılar, Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe gibi 3 önemli ismi kadrosuna kattı. Sezon sonunda Bafetimbi Gomis'in ayrılacak ve Mauro İcardi'nin durumunun da belirsiz olması nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Erik Botheim defteri yeniden açıldı. Daha önce Galatasaray'a Linnes'i getiren Norveçli Menajer Jim Solbakken'den dün sürpriz bir paylaşım geldi.

BEDELSİZ İTALYA'YA GİTTİ

Birçok oyuncunun temsilciliğini yapan menajer Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in İstanbul'daki otelinden paylaşımda bulundu. Bu gelişmenin ardından transfer haberleri patlarken Solbakken'in Botheim'in için yöneticilerle masaya oturduğu iddia edildi. 2022'de Krasnodar'a 7.5 milyon euro'ya transfer olan 23 yaşındaki forvet, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak oyuncu kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshedince FIFA'dan ceza gelme olasılığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. İtalyan ekibi Salernita'ya bedelsiz giden Botheim'in Galatasaray'da oynamayı çok istediği bildirildi.

DE SANCTIS AVANTAJI

Erik Botheim Salernitana'da aylık 82 bin euro kazanıyor. İtalyan kulübün sportif direktörlüğünü, G.Saray'da kaleci olarak forma giyen Morgan de Sanctis'in yapması transferi güçlendiriyor. İtalya'ya bedelsiz giden oyuncunun, kulübünden yine bedel olmadan ayrılmak için izin istediği belirtiliyor.

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