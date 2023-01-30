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Galatasaray Kaan Ayhan transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Kaan Ayhan transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 20:05
Galatasaray Kaan Ayhan transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Kaan Ayhan ve Kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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