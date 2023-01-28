Haberler Galatasaray Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu!

Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 21:38
Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu.

İşte o sözler;

Giresunspor, bu ligde mücadele gücü yüksek olan bir ekip. Hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenmiş bir ekip. Eksikleri var ama teknik oyuncuları oynatıyorlar. Tek düşüncemiz burada kazanmak, bunun için buraya geldik. Kalitemizi sahaya koyarsak, buradan 3 puan ile dönebiliriz. Yusuf Demir'in sakatlığı var, onun için buraya getiremedik. Burada kazanıp, rakiplerimizle puan farkını hem koruyup, hem de sonuçların ardından farkı açmak istiyoruz. Rashica, üst üste maç oynadı ve sakatlıktan çıktı korumak istedik. Barış ile başlayacağız. Bütün oyuncularıma güveniyorum.

Abdülkerim, çok formda bir oyuncumuz. Son dönemin en formda ismi. Emin'e de güveniyoruz. Oynadığı zaman en iyisini yapacaktır. Ayakları iyi, güzel oyun kurabiliyor. Emin ve Nelsson'u Alanyaspor maçında oynatmıştık, birbirlerine alışsınlar diye, bu ceza işi geleceğini biliyorduk.

Taraftarımız kendine ayrılan bölümden bize çok destek oldular, kendilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'daki ortamımızı neredeyse burada da yaşadık.

Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz.

4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltılar. Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor.

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