Haberler Galatasaray Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

İlk devreyi 4 puan farkla önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya aynı ciddiyetle başlıyor. Hedef Akdeniz ekibini devirip seriyi sürdürmek. Mücadele öncesi ise sarı kırmızılı taraftarlar, Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11 ile çıkacağını merak ediyor. İşte maç ile ilgili önemli tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Süper Lig'in ilk devresinde fırtına gibi esen G.Saray en yakın rakibi F.Bahçe'ye 4 puan fark atmıştı. Çıktığı son 8 lig maçından da galip ayrılan sarıkırmızılılar bugün Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların hedefi galibiyet serilerini sürdürmek. Cimbom'da bugün eksik yok. Cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da sakat oyuncular Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de iyileşti. Mertens'in de cezası bitti. Okan Buruk uzun süre sonra tam kadroyu kullanabilecek.

KONSANTRASYON İSTEDİ

Cimbom'u başarıdan başarıya koşturan Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tam ciddiyet ve konsantrasyon isteyen genç çalıştırıcı öğrencilerine bol bol son vuruş çalıştırdı. Okan Buruk "Antalyaspor ligin iyi kadrolarından birine sahip. Önemli de bir teknik direktörleri var. Sahamızda kazanmamız gereken bir maç. Hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandı. Futbolcular da kaptanlar Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis önderliğinde 3 puan sözü verdiler.

İŞTE GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, İcardi

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Soner, Ufuk, Doğukan, Nakajima, Adriano, Larsson

ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray, Antalyaspor ile daha önce 53 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet elde etti. 7 defa kaybetti. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Aslan 102, Akdeniz temsilcisi ise 47 gol kaydetti.

4 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında. Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

ANTALYA AĞIR YARALI

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Galatasaray'a konuk olacak Akdeniz temsilcisinde Fernando ve Kudryashov cezalı, Fredy, Ghacha ve Haji Wright ise sakatlıkları nedeniyle bu hafta oynamayacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Haji Wright transferinde büyük ters köşe! Galatasaray ve Fenerbahçe derken sürpriz takıma gidiyor...
İngiltere'nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor! İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan doğum için Türkiye'yi düşünüyor
Cimbom'da orta sahaya 2 aday!
Dev teklifi reddetti! İşte Aboubakar transferinin perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlkay'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hamle!
"Korkuyorlar!"
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
2023 bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar İstanbul'a geldi! Aboubakar İstanbul'a geldi! 04:27
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:19
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:18
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:07
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:03
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:59
Daha Eski
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:58
Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! 00:35
"Korkuyorlar!" "Korkuyorlar!" 00:29
Sakarya coştu Sakarya coştu 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! 00:13
Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi değişti! Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi değişti! 00:13