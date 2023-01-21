Galatasaray 2-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.



Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Icardi ve 59. dakikada Floranus (K.K.) kaydetti. Antalyaspor'un ise tek golü 55. dakikada Adriano'dan geldi.



ANTALYASPOR KIRMIZI GÖRDÜ!

Antalyaspor'da Adriano, Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LİGDE SERİ 9 MAÇA ÇIKTI!

Lider Galatasaray yoluna kayıpsız devam ederek ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkarmayı başardı.

Bu sonuçla Aslan puanını 45'e yükseltti. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.

Antalyaspor ise evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası dışında etkili pas yapan Galatasaray'da son olarak top Boey'in ayağında kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.



17'nci dakikada Galatasaray'da Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Mertens'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



18'inci dakikada Antalyaspor etkili geldi. Sağ kanattan içeriye doğru topla hareketlenen Nakajima, topu ceza sahası içerisinde boşta olan Larsson'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.



34'üncü dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasında arka direkte müsait olan Boey, topu kontrol ettikten sonra sert vuruşunda topu kaleci Helton son anda kornere çeldi.



43'üncü dakikada sağ kanattan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Helton meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



49'uncu dakikada Galatasaray mücadelede öne geçti. Sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



55'inci dakikada Antalyaspor beraberlik golünü attı. Soner'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



59'uncu dakikada Galatasaray mücadelede tekrar öne geçti. Sağ kanattan Boey'in ortasında Oliveira'nın kafayla vuruşu sonrası Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.



84'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in topukla verdiği pasta Oliveira topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Helton kurtardı.



90+10'uncu dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Abdülkerim ile ikili mücadeleye giren Luiz Adriano, rakibine dirsekle müdahalede bulunmasının ardından hakem Ali Şansalan, Brezilyalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.