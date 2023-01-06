Göz-Göz coştu

Transferde atağa kalkan ve Kongolu golcü Michee Ngalina'yı renklerine bağlayan Göztepe bir ismi daha bitiriyor. Sarıkırmızılılar, Başakşehir'in genç forveti Muhammet Arslantaş'la görüşmelerde son aşamaya geldi. İzmir ekibinin 21 yaşındaki golcüyü kiralamak için Başakşehir'le son kez bir araya geleceği öğrenildi.

ŞEHİR'DE YETİŞTİ

Teknik ekibin raporuyla hücum hattına en az iki takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmayların Muhammet transferini en kısa sürede bitireceği kaydedildi. Futbola Başakşehir altyapısında başlayan Muhammet, Boluspor ve Kütahyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Genç forvet, bu sezonun ilk yarısında ise Başakşehir'de iki maça çıktı.