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GALATASARAY İSTANBULSPOR (CANLI İZLE) 📺 | Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile İstanbulspor, 15. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetiminde 27 puan ile 2. sırada yer alan Galatasaray, maçı kazanması halinde lig lideri olacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Galatasaray - İstanbulspor maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 16:49
GALATASARAY İSTANBULSPOR (CANLI İZLE) 📺 | Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile İstanbulspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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