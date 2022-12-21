Sampdoria yolcusu

Galatasaray'a Milan’dan Yacine Adli de yazılırken İtalya basını, oyuncunun Sampdoria ile anlaşma aşamasına geldiğini duyurdu. Sportmediaset’in haberine göre; Sampdoria bu sezon Serie A’nın en kötü takımlarından birisi. 6 puanla 19’uncu sırada. Bu yüzden Adli’nin transferi için harekete geçildi.
Galatasaray'a Milan'dan Yacine Adli de yazılırken İtalya basını, oyuncunun Sampdoria ile anlaşma aşamasına geldiğini duyurdu. Sportmediaset'in haberine göre; Sampdoria bu sezon Serie A'nın en kötü takımlarından birisi. 6 puanla 19'uncu sırada. Bu yüzden Adli'nin transferi için harekete geçildi.