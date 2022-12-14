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Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla camiaya umut veren Mauro Icardi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli futbolcunun sakatlığı konusunda Galatasaray Kulübü'nün tavrıyla ilgili çarpıcı sözler kullanıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 13:22
Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi'yi kiralaması büyük heyecan yarattı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Arjantinli futbolcunun transferi sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Mauro Icardi, her geçen hafta gösterdiği performansla beklentileri karşılamaya başladı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Özellikle son maçlardaki grafiğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Süper Lig'de 6 karşılaşmada görev alan Icardi, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Bu performansıyla camiaya ileriki maçlar için umut verdi.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Mauro Icardi, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada bir dargın bir barışık olduğu Wanda Nara ile Maldivler'de tatil yaptı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Yıldız golcü, antrenmanların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye döndü.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

29 yaşındaki oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

ANTRENMANDA SAKATLANDI!
Mauro Icardi, Florya'da gerçekleşen idmanda sakatlık yaşadı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

SKANDAL İDDİA!
Arjantin'de yayın yapan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

"KULÜP ŞÜPHE DUYUYOR"
Yayında Icardi'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuşuldu.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

"Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok.

Galatasaray'da krizin adı: Mauro Icardi

Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye eklendi.

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