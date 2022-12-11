Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Cristiano Ronaldo, Moussa Dembele ve Mauro Icardi..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buruk, takımının ligdeki performansı, oyuncular ve kamptaki son durum gibi birçok konu hakkında bilgiler verdi.
Buruk, genç oyuncularından memnun olduğunu belirterek, "Sakatlıklar, milli takım serüveni ve hastalıklar oldu. Bu süreçte birçok genç oyuncuyu kampa getirdik. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık ama akademide bulunan oyuncularımız ne kadar çok süre alırsa bizim için o kadar sevindirici olur. Geleceğimiz sağlam, genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir" ifadelerini kullandı.
"GEÇEN SEZONDAN ÇOK AZ OYUNCU VAR"
Takımının ligdeki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, fikstür zor olduğunu ifade ederek, "Yeni bir takımız ve geç oluştuk. Yönetimin gelişi, benim başlamam ayrıca oyuncuların gelişi geç oldu. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. En üstte olabilmek önemliydi. Fikstür olarak da bizim için zordu. 8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. İkinci yarı bizim için avantaj olacak.