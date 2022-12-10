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Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Galatasaray-Adana Demirspor canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası arasını kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray ile Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Adana Demirspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:02
Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Galatasaray-Adana Demirspor canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası arasında kulüpler de bu süreçte hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Galatasaray ile Adana Demirspor, özel maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Jankat, Dubois, Metehan, Emin, Kazımcan, Baran, Mata, Barış Alper, Yusuf, Kerem, Gomis.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Emre, Onyekuru, Gulbrandsen.

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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