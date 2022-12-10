Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Galatasaray-Adana Demirspor canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası arasında kulüpler de bu süreçte hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Galatasaray ile Adana Demirspor, özel maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Jankat, Dubois, Metehan, Emin, Kazımcan, Baran, Mata, Barış Alper, Yusuf, Kerem, Gomis.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Emre, Onyekuru, Gulbrandsen.
ASpor CANLI YAYIN
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.