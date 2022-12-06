Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Ocak ayında yapacağı transferler için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.
Ocak ayında yapacağı transferler için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.
Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i isteyen Sarı- Kırmızılılar, transferde olumlu bir sonuç alamadı.
Takvim'in haberine göre, rotayı Westerlo'da oynayan Halil Akbunar'a kıran Galatasaray, Belçika ekibinde oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda el sıkıştı.
GÖZLER İMZAYA ÇEVRİLDİ
Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon euro karşılığında transfer olan Halil Akbunar, bu sezon 13 maçta görev alırken 3 gol attı ve 3 de asist üretti.
Ocak ayında G.Saray ile kiralık sözleşme imzalaması beklenen Akbunar, kariyerinde ise toplam 353 maçta 55 gol 64 asist kaydetti.
HALİL'İN PERFORMANSI
Güncel market değeri 2.5 milyon euro olan futbolcu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı.
Halil geride bıraktığımız aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'den beni çok isteyen takımlar olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı.
Akbunar, şu anda 1. Lig'e olan Göztepe'de 6 sezon oynamış ve dikkatleri üstüne çekmişti.
Halil Akbunar, 2020-2021 sezonunda 10 gol 11 asistle kariyer rekorunu kurmıştı.
Göztepe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Halil uzun bir süre Trabzonspor'un gündeminde yer almıştı.
HALİL AKBUNAR KİMDİR?
Halil Akbunar, 9 Kasım 1993'te İzmir'de dünyaya geldi.
Altyapı kariyeri boyunca Balçova İdman Yurdu, Antalyaspor ve Göztepe'de oynadı.
Profesyonel olarak Elazığspor, Göztepe ve Westerlo'da forma giydi.
Halil, A Milli Takım'da 15 kez görev aldı.
Yıldız oyuncu milli forma ile 2 gol üretti.