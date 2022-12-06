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Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Cengiz Ünder ile de ilgilenen Galatasaray'da rota Halil Akbunar'a çevrildi. Cimbom, Halil Akbunar transferi için Westerlo ile el sıkıştı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 12:03
Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Ocak ayında yapacağı transferler için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i isteyen Sarı- Kırmızılılar, transferde olumlu bir sonuç alamadı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Takvim'in haberine göre, rotayı Westerlo'da oynayan Halil Akbunar'a kıran Galatasaray, Belçika ekibinde oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda el sıkıştı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

GÖZLER İMZAYA ÇEVRİLDİ
Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon euro karşılığında transfer olan Halil Akbunar, bu sezon 13 maçta görev alırken 3 gol attı ve 3 de asist üretti.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Ocak ayında G.Saray ile kiralık sözleşme imzalaması beklenen Akbunar, kariyerinde ise toplam 353 maçta 55 gol 64 asist kaydetti.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

HALİL'İN PERFORMANSI
Güncel market değeri 2.5 milyon euro olan futbolcu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Halil geride bıraktığımız aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'den beni çok isteyen takımlar olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Akbunar, şu anda 1. Lig'e olan Göztepe'de 6 sezon oynamış ve dikkatleri üstüne çekmişti.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Halil Akbunar, 2020-2021 sezonunda 10 gol 11 asistle kariyer rekorunu kurmıştı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Göztepe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Halil uzun bir süre Trabzonspor'un gündeminde yer almıştı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

HALİL AKBUNAR KİMDİR?
Halil Akbunar, 9 Kasım 1993'te İzmir'de dünyaya geldi.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Altyapı kariyeri boyunca Balçova İdman Yurdu, Antalyaspor ve Göztepe'de oynadı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Profesyonel olarak Elazığspor, Göztepe ve Westerlo'da forma giydi.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Halil, A Milli Takım'da 15 kez görev aldı.

Galatasaray Halil Akbunar transferi için el sıkıştı! İmza...

Yıldız oyuncu milli forma ile 2 gol üretti.

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