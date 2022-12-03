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GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetiminde ligde büyük çıkış yakalayan ve son olarak Başakşehir'i 7-0 yenen Aslan, hazırlıklarını iyi yaparak ligdeki ritmini korumak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal ve Rayo Vallecano, hazırlık maçları için İstanbul'a gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yapacak. Galatasaray, Rayo Vallecano maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU!

Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi ile Portekizli yıldız Sergio Oliveira sakatlandı. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında oynayamayacak.

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