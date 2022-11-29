Haberler Galatasaray Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Ocak ayında bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Aslan'da yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan iki futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:24
Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Dünya Kupası'ndan sonra yeniden start alacak lig için hazırlıklarını Florya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda tek hedef şampiyonluk...

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Son şampiyonluğunu 2018/2019 sezonunda elde eden sarı-kırmızılılar, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Dünya Kupası arasını fırsat bilerek transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom, teknik heyetin istekleri doğrultusunda birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirecek.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Adı birçok isimle anılan Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak futbolcular...

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Ocak ayında eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan gönderecek.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray'da ayrılacak iki isim netleşti.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

VAN AANHOLT VE SEFEROVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR
Devre arasında kadroda değişime hazırlanan sarı-kırmızılı takımda, Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolların ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Kadroda kendine yer bulamayan Hollandalı sol beki elden çıkarmak isteyen Galatasaray, Seferovic'ten de bugüne kadar istediği katkıyı alamadı.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a transfer olan Patrick van Aanholt, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıktı.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Deneyimli oyuncu, 2 asist kaydetti.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ise 18 maçta forma giydi.

Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Ligde golü bulunmayan İsviçreli forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol attı.

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