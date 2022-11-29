Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Dünya Kupası'ndan sonra yeniden start alacak lig için hazırlıklarını Florya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda tek hedef şampiyonluk...
Son şampiyonluğunu 2018/2019 sezonunda elde eden sarı-kırmızılılar, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
Dünya Kupası arasını fırsat bilerek transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom, teknik heyetin istekleri doğrultusunda birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirecek.
Adı birçok isimle anılan Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak futbolcular...
Ocak ayında eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan gönderecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray'da ayrılacak iki isim netleşti.
VAN AANHOLT VE SEFEROVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR
Devre arasında kadroda değişime hazırlanan sarı-kırmızılı takımda, Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolların ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kadroda kendine yer bulamayan Hollandalı sol beki elden çıkarmak isteyen Galatasaray, Seferovic'ten de bugüne kadar istediği katkıyı alamadı.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a transfer olan Patrick van Aanholt, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıktı.
Deneyimli oyuncu, 2 asist kaydetti.
Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ise 18 maçta forma giydi.
Ligde golü bulunmayan İsviçreli forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol attı.